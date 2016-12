Il 71° Gran Premio Città di Lugano si disputerà il 7 maggio 2017

Il Gran Premio Città di Lugano cambierà collocazione nel calendario internazionale dell’UCI per la sua 71esima edizione: il tradizionale appuntamento ticinese di inizio stagione, infatti, non si correrà più tra fine febbraio ed inizio marzo, ma si sposterà al mese di maggio, periodo scelto “per evitare le numerose concomitanze di calendario nel fine settimana di fine febbraio e per garantire alle squadre migliori condizioni meteorologiche”. Nel 2017 il GP Città di Lugano si correrà il giorno domenica 7 maggio in concomitanza con la terza tappa del Giro d’Italia: stravolto anche il percorso con la salita verso Agra, passando da Loreto, zona Montalbano, Gentilino e Montagnola.