La Michela Fanini ingaggia la piemontese Anna Ceoloni

La 25enne piemontese Anna Ceoloni è una nuova atleta della Michela Fanini per la stagione 2017. Quest’anno Anna Ceoloni ha corso con la Servetto-Footon: il miglior risultato è stato il terzo posto nella gara open di Ponte di Piave ma, nonostante la scarsa esperienza, è stata capace anche di portare a termine gare a tappe molto impegnative come il Giro Rosa ed il Tour de l’Ardèche.

«Mi sento adatta ai percorsi misti – ha dichiarato Anna Ceoloni – l’unica certezza è che ho grosse difficoltà in volata. Il principale obiettivo per il prossimo anno è fare esperienza e anche divertirmi, assaporando con entusiasmo l’opportunità di gareggiare assieme alle più forti atlete d’Italia e del mondo. Cercherò di mettercela tutta per ripagare l’impegno e la passione che ci dedicano Brunello e tutto lo staff della Michela Fanini: vestire la maglia della più longeva società ciclistica femminile élite non è cosa da poco, e mi auguro di esserne all’altezza».