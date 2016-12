Dodici corridori in rosa per la ONE Pro Cycling 2017

Costretto a scendere tra le Continental, la ONE Pro Cycling svela il suo roster di dodici elementi per la stagione 2017: la formazione britannica conferma rispetto a questa stagione Tom Baylis, Karol Domagalski, George Harper, Kristian House, Joshua Hunt, Hayden McCormick, James Oram, Steele Von Hoff, Pete Williams e Sam Williams, a cui aggiunge il ventiseienne Thomas Stewart (il cui approdo era già noto) e il ventiseienne William Harper, fratello di George, in arrivo dalla Pedal Heaven. Andrà quindi altrove l’interessante neozelandese Dion Smith, per il quale potrebbe profilarsi un ingaggio nel World Tour o tra le Professional.