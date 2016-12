Fernando Gaviria correrà il Giro d’Italia 2017

La Quick Step Floors ha già svelato il primo nome della propria selezione per il Giro d’Italia 2017: alla Corsa Rosa del centenario debutterà Fernando Gaviria, che si candida quindi come uno dei velocisti da battere. Il colombiano, vincitore quest’anno fra l’altro della Paris-Tours e di una tappa alla Tirreno-Adriatico, ha dichiarato: «So che devo imparare ancora molto, ma sono motivato per il Giro d’Italia. Voglio ringraziare il team per la fiducia che mi hanno accordato».

Il direttore sportivo Davide Bramati ha aggiunto: «Merita di disputare un grande giro dopo l’eccellente 2016 in cui ha dimostrato quanto sia forte; allo stesso tempo voglio essere chiaro che non metteremo alcuna pressione su Fernando, il quale potrà contare su corridori esperti nel guidarlo».