Juan Carlos Rojas vince la tappa regina della Vuelta a Costa Rica ma lascia la maglia a Cesar

Nella tappa più attesa della Vuelta a Costa Rica il protagonista assoluto è Juan Carlos Rojas. Il campione uscente attacca prima sulla durissima salita del Cerro de la Muerte arrivando fino a 1’30” di vantaggio su Cesar Rojas e Román Villalobos e diventando per alcuni chilometri leader virtuale della corsa: in discesa “El Rey” ha aspettato il gruppetto inseguitore, ma s’è scatenato di nuovo sulla salita che portava al traguardo di Cot de Cartago.

Qui Juan Carlos Rojas avrebbe potuto togliere la maglia gialla al fratello Cesar, ma negli ultimi metri ha frenato per evitare questa evenienza: alla fine Juan Carlos ha comunque vinto la tappa, ma con lo stesso tempo di Román Villalobos, terzo a 7″ è arrivato proprio Cesar Rojas. Stasera è in programma l’ultima tappa della Vuelta a Costa Rica: Cesar Rojas parte con 37″ di vantaggio sul fratello Juan Carlos, Villalobos è saldo in terza posizione a 5’11”.