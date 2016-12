CDM, assolo di Van Aert a Zolder, Van der Poel saltato. Lechner quinta tra le donne

Un assolo di Wout Van Aert, favorito da qualche problema tecnico-fisico per Mathieu Van der Poel, ma soprattutto dal grande feeling che l’iridato ha col circuito di Zolder, sede oggi della settima tappa della Coppa del Mondo di ciclocross. Proprio qui Van Aert conquistò il suo titolo mondiale, e qui oggi si è imposto senza fare prigionieri: partito all’attacco con Toon Aerts al primo giro, liberatosi del collega già alla tornata successiva, WVA ha proseguito in perfetta solitudine fino all’arrivo, aumentando via via il vantaggio sugli avversari.

Alle sue spalle si è isolato al secondo posto Laurens Sweeck, che ha chiuso nella piazza d’onore a 1’10” dal vincitore; un tiratissimo sprint ha assegnato il terzo posto a Kevin Pauwels su Toon Aerts a 1’41”, Tom Meeusen ha chiuso al quinto posto a 1’57”, e a seguire la top ten è stata completata da Michael Vanthourenhout, Tim Merlier, Jens Adams, Corné Van Kessel e David Van der Poel. Mathieu Van der Poel, mai in partita per il successo (partenza lenta, problema meccanico a metà gara), ha rimontato fino a un certo punto ma nell’ultimo giro ha platealmente gettato la spugna. 14esimo posto per lui all’arrivo.

In classifica Wout Van Aert è irraggiungibile con 450 punti contro i 359 di Pauwels secondo e i 349 di Sweeck terzo.

Nelle altre gare vittoria dell’olandese Joris Nieuwenhuis sul francese Clément Russo e il ceco Adam Toupalik tra gli Under 23; Gioele Bertolini ha chiuso all’ottavo posto e resta secondo in classifica a 150 punti (230 quelli del leader Nieuwenhuis). Tra le donne successo di Marianne Vos su Sanne Cant, Katerina Nash, Lucinda Brand ed Eva Lechner, quinta; in classifica guida Sophie De Boer (373 punti) su Cant (335); nona e decima della graduatoria Alice Arzuffi (oggi 12esima) e Lechner.

A seguire l’articolo completo