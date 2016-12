15 immagini per 1000 emozioni

La nostra gallery dedicata al ciclismo femminile: da Lizzie ad Amalie, passando per Anna ed Elisa, tutto il 2016 del movimento rosa

15 immagini che la redazione ha selezionato per voi, per permettervi di rivivere il 2016 del ciclismo femminile. Una gallery tutta dedicata a loro: alle splendide protagoniste di un pianeta che pare di nuovo in espansione dopo anni difficili. E tra di esse non mancano le italiane, a conferma di quanto il nostro movimento abbia ancora le carte in regola per dire qualcosa. Qualcosa di bello, a volte anche qualcosa di magico.