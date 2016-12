Anche Bardiani e Wilier tra le 16 squadre invitate al Dubai Tour

1 Minuti per leggerlo

L’organizzazione del Dubai Tour ha annunciato ufficialmente la lista delle 16 squadre che parteciperanno alla prossima edizione in programma dal 31 gennaio al 4 febbraio 2017. Per la quarta edizione della corsa organizzata da RCS Sport sono state invitate ben 10 formazioni del World Tour: ci saranno infatti Astana, Bahrain-Merida, Dimension Data, Movistar, QuickStep Floors, Team LottoNL-Jumbo, Team Sky, UAE Abu Dhabi, Trek-Segafredo e la BMC; a rappresentare l’Italia ci saranno invece le Professional Bardiani-CSF e Wilier-Selle Italia mentre lo schieramento sarà completato da Novo Nordisk, Aqua Blue, One Procycling e dalla Nazionale degli Emirati Arabi Uniti.