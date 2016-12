Bradley Wiggins annuncia il ritiro: «Il ciclismo mi ha dato tutto»

Bradley Wiggins ha annunciato oggi il suo ritiro dal mondo del ciclismo professionistico: vincitore del Tour de France 2012, il 36enne britannico ha un palmarès di enorme prestigio dove si contano 5 ori, un argento e due bronzi ai Giochi Olimpici tra strada e pista, più sette titoli iridati su pista e uno su strada conquistato a cronometro nel 2014. Wiggins è attualmente detentore del record dell’ora con 54.526 km e del record dell’Inseguimento a Squadre stabilito a Rio in 3’50″256.

Questo il messaggio di Bradley Wiggins pubblicato su Facebook: «Sono stato abbastanza fortunato da vivere un sogno e realizzare tutte le mie aspirazioni di bambino di farmi una vita nello sport di cui mi sono innamorato quando avevo 12 anni. Ho conosciuto i miei idoli e ho pedalato con i migliori al mondo per 20 anni. Ho lavorato con i migliori allenatori e manager a cui sarò sempre grato per il loro supporto. Ciò che rimarrà con me per sempre è l’amore del pubblico tra alti e bassi, solo per avere pedalato su una bicicletta. Il 2012 mi ha sconvolto. Il ciclismo mi ha dato tutto e non avrei potuto farcela senza l’aiuto della mia fantastica moglie Cath e dei nostri bambini. Il 2016 è la fine di questo capitolo».