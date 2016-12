1 Minuti per leggerlo

A sorpresa il Movistar Team annuncia un ventottesimo ed ultimo corridore per la stagione 2017: la formazione spagnola ha ufficializzato l’ingaggio di Nuno Bico, ventiduenne portoghese reduce da un anno alla Klein Constantia. Scalatore, Bico si difende anche nelle prove vallonate come testimonia il settimo posto nell’ultima Liège-Bastogne-Liège under 23.