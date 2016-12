La canadese Ellen Watters in condizioni critiche dopo un incidente in allenamento

Lo scorso 23 dicembre la canadese Ellen Watters è stata investita da un’auto durante l’allenamento e le sue condizioni sono apparse molto critiche fin da subito: nella giornata di ieri la famiglia ha rilasciato un aggiornamento sulle condizioni di salute della Watters che al momento è stabile e sta ricevendo assistenza respiratoria, ma data l’entità delle ferite non si possono ancora fare previsioni su una possibile ripresa. La 28enne Ellen Watters era entrata l’anno scorso nel programma di sviluppo nazionale, aveva vinto alcune gare del calendario nordamericano oltre ad una kermesse in Belgio e per il 2017 aveva firmato con la squadra americana Colavita-Bianchi. Sul portale GoFundMe è stata aperta una pagina per aiutare la famiglia con le spese mediche.