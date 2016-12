Niente Qatar nel 2017: annullata sia la gara maschile che quella femminile

Poco più di due mesi dopo i Campionati del Mondo di Doha ed a circa un mese dalle gara del 2017, la Federazione Ciclistica del Qatar e l’UCI ha comunicato la cancellazione dai calendari sia del Ladies Tour of Qatar che del Tour of Qatar. Secondo quanto riportato brevemente dall’UCI, il motivo l’annullamento delle due corse sarebbe dovuto alle difficoltà riscontrate nel trovare sponsor che potessero supportare l’organizzazione. Nel 2017 il Tour of Qatar maschile avrebbe dovuto fare il suo debutto nel rinnovato calendario World Tour: l’organizzazione non ha comunque escluso di riproporre le corse in futuro.