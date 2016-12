Nuova Continental in Polonia: ecco il Team Hurom, con l’ex CCC Laton

1 Minuti per leggerlo

Il movimento ciclistico polacco continua a dimostrare di essere in fermento: dopo la nascita della Voster UNIWHEELS, e sempre in attesa della licenza Professional per la VERVA ActiveJet, la nazione dell’Est Eruopa vedrà nel 2017 un nuovo arrivo tra le formazioni del terzo livello internazionale.

Viene infatti costituito il Team Hurom che gareggerà con licenza Continental. Si conoscono i nomi dei primi sette atleti che saranno agli ordini di Marcin Pec e Andrzej Sypytkowski: si tratta di Wojciech Franczak, Mikołaj Gutek, l’ex CCC Sprandi Polkowice Eryk Latoń, gli ex Cycling Academy Wojciech Migdał e Emanuel Piaskowy, Konrad Tomasiak e Bartosz Warchoł.