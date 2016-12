Una cubana per la Michela Fanini: ingaggiata Iraida García

Dopo Arlenis Sierra all’Astana Women’s Team, un’altra atleta cubana sbarcherà in Italia nel 2017: si tratta della 27enne Iraida García Ocasio che ha stretto un accordo con la Michela Fanini. La García è campionessa panamericana in carica, titolo conquistato lo scorso maggio in Venezuela, e allo scorso Tour de San Luis ha vinto una tappa terminando quinta in classifica generale. «Era un po’ di tempo che ero sulle sue tracce – ha sottolineato patron Brunello Fanini – ma parlare con atleti di quel Paese non è stato facile. Sono sicuro di aver messo a segno un bel colpo perchè la ragazza ha dimostrato di valere il grande palcoscenico internazionale».