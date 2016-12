DVV, l’Azencross a Van Aert, ma c’è apprensione per Van der Poel, caduto male

Vittoria di Wout Van Aert a Loenhout nell’Azencross, prova valida come sesta tappa del DVV Trofee. Ma è apprensione per Mathieu Van der Poel, caduto malamente al penultimo giro mentre era nel gruppetto di testa insieme allo stesso WVA e a Tom Meeusen, Kevin Pauwels, Michael Vanthourenhout, Toon Aerts, Corné Van Kessel e Clément Venturini; l’olandese è rimasto a lungo immobile al suolo, poi soccorso e infine portato via in barella, immobilizzato. Si attendono notizie ufficiali sulle sue condizioni dopo il ricovero nel più vicino ospedale.

La gara si è poi decisa nell’ultimo giro, col decisivo affondo di Wout Van Aert che si è imposto con 2″ su Meeusen, 3″ su Pauwels, 6″ su Aerts, 11″ su Vanthourenhout, 22″ su Van Kessel, 41″ su Venturisini, 55″ su Jens Adams, 1’01” su Jim Aernouts e 1’12” su Tim Merlier. In gara c’era anche Zdenek Stybar, che ha chiuso al 18esimo posto a 2’24” dal vincitore. WVA allunga anche in classifica di DVV.

A seguire l’articolo completo