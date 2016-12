Ecco la nuova maglia della Cycling Academy: stessi colori, nuovo disegno

1 Minuti per leggerlo

Nella stagione che segnerà il suo debutto come squadra di categoria Professional, il team israeliano Cycling Academy conferma il nero ed il verde come colori principali della divisa da corsa: a cambiare invece è il disegno della maglia che in parte assomiglia a quello nel neonato team irlandese Aqua Blue. Nell’organico però saranno ben 5 i corridori che cambieranno divisa: Dan Craven, Guy Sagiv, Luis Lemus e Mihkel Raim sono tutti campioni nazionali su strada, Aviv Yechezkel invece è campione nazionale a cronometro.