La Méditerranéenne 2017, da cinque tappe si scende a due

Nel 2017 La Méditerranéenne, la gara a tappe francese che ha rilanciato l’antico Giro del Mediterraneo, non si disputerà su cinque giorni dall’8 al 12 febbraio come inizialmente previsto: la corsa è stata infatti tagliata a sole due tappe i giorni 11 e 12 febbraio a causa della scarsità di personale della scorta della Guardia Repubblicana francese in quel periodo. Curiosamente, il Mediterraneo era una delle corse che più avrebbe potuto beneficiare della cancellazione del Tour of Qatar visto che le due corse sarebbero state in concomitanza.

La prima tappa della corsa di disputerà tra Rians e Roquebrune sur Argens per un totale di 163 chilometri con due gran premi della montagna. Il giorno successivo invece sarà in programma una cronometro individuale che deciderà verosimilmente le sorti della classifica: partenza e arrivo saranno a Saint Rémy de Provence per un totale di 17.9 chilometri.