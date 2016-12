Gianni Meersman costretto al ritiro per un’aritmia cardiaca

Brutte notizie per Gianni Meersman: il trentunenne belga, che nel 2017 avrebbe dovuto far parte della Fortuneo-Vital Concept, è costretto ad annunciare il ritiro a causa di un’aritmia cardiaca riscontrata in esami supplementari effettuati dopo la classica visita di idoneità prestagionale. Al corridore, nell’ultima stagione vincitore di due tappe alla Vuelta a España in maglia Etixx-Quick Step, è stato di fatto imposto di terminare la carriera per prevenire i rischi a cui sarebbero potuto andare incontro, non rilasciandogli l’idoneità agonistica.