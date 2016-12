Le africane Vera Adrian e Carla Oberholzer alla Bizkaia-Durango

La formazione femminile basca Bizkaia-Durango conferma il suo legame con il ciclismo femminile africano ingaggiando per la prossima stagione la namibiana Vera Adrian e la sudafricana Carla Oberholzer. La Adrian, 23 anni, è campionessa continentale in carica sia su strada che a cronometro; la Oberholzer invece di anni ne ha 29 e si è messa in luce nelle corse internazionali in Sudafrica dello scorso mese di novembre conquistando un terzo ed un quarto posto.