Muore a 97 anni lo svizzero Ferdy Kübler

Dalla Svizzera giunge la notizia della morte, avvenuta nel pomeriggio di ieri in un ospedale di Zurigo, di Ferdinand Kübler, per tutti Ferdy. Il ciclista svizzero nacque il 24 luglio 1919 a Marthalen e fu attivo dal 1940 al 1957; nel suo palmares spiccano il Tour de France 1950, il Campionato del Mondo su strada 1951, le Liège-Bastogne-Liège 1951 e 1952, le Flèche Wallonne 1951 e 1952, due Tour de Suisse, due Tour de Romandie e una Milano-Torino.

In tre partecipazioni al Giro d’Italia Kübler, che deteneva il primato come vincitore di Tour e Mondiale meno giovane ancora in vita, raccolse due terzi ed un quarto posto. Enorme la sua popolarità in patria, tanto che fu nominato nel 1983 come sportivo svizzero più popolare dei precedenti 50 anni e nel 2000 come sportivo svizzero del Novecento.