Nuova avventura per Davide Malacarne: nel 2017 il veneto passa alla MTB

Come riportato ieri per Marco Tecchio, la MTB sarà nel 2017 il settore agonistico di un altro stradista: è il caso di Davide Malacarne il quale, a ventinove anni, militerà per il DMT Racing Team. Il bellunese, reduce da due stagioni con l’Astana Pro Team dopo sei equamente divise tra Quick Step e Europcar, torna ad affrontare gli sterrati, lui che nel 2005 fu campione del mondo juniores di ciclocross.