Sei atlete kazake nell’organico 2017 dell’Astana Women’s Team

L’Astana Women’s Team ha annunciato sei atlete kazake nell’organico per la stagione 2017: riconfermata la campionessa nazionale su strada Natalya Saifutdinova come anche la 22enne Makhabbat Umutzhanova e la 19enne scalatrice Tatyana Geneleva. Le novità sono la 21enne Amiliya Iskakova e le giovanissime Rinata Akhmetcha e Zhanerke Sanakbayeva, atlete polivalenti classe 1998 ed in arrivo direttamente dalla categoria juniores. Le altre ciclista della rosa del team italo-kazako sono Sofia Beggin, Sofia Bertizzolo, Arianna Fidanza, Lisa Morzenti, Olena Pavlukhina, Carolina Rodríguez, Arlenis Sierra, Agnieszka Skalniak e Lara Vieceli.