Il ciclismo in Cina continua a crescere: è il sesto sport più popolare del paese

Che la Cina sia il mercato su cui l’UCI è maggiormente intenzionata a puntare nei prossimi anni è fuor di dubbio, come testimonia il maxi accordo annunciato un mese fa con tanto di creazione, fra le altre cose, del Tour of Guangxi, prova subito inserita come evento conclusivo del World Tour che punta a miglior sorte del fallito Tour of Beijing, durato il tempo di quattro anni.

Tuttavia, dopo il deludente (sotto tutti i punti di vista: sportivo, economico e di partecipazione popolare) dell’evento pechinese, la passione per il ciclismo nel paese non ha conosciuto battute d’arresto. Anzi, come testimonia una ricerca condotta da Nielsen Sports nel maggio 2016 (e riportata qui sotto), nel quale è stato chiesto ad un vasto campione di abitanti nelle zone urbane di elencare le preferenze per i vari sport.

In prima posizione, con il 40% dei consensi, vi è la pallacanestro, seguita a ruota da tennis tavolo e badminton. Al quarto posto si trova il nuoto, seguito dal calcio. In sesta posizione a quota 26% vi è il ciclismo; lo sport delle due ruote, oltre a superare atletica, pallavolo, sport motoristici e tennis, è quello che ha registrato nell’ultimo periodo il maggior incremento di appassionati.

Analizzando il risultato, è ancor più sorprendente il posizionamento visto che gli sport che lo precedono possono contare su una consolidata tradizione (è il caso di badminton e tennis tavolo), sulla presenza presente o passata di popolarissimi campioni cinesi (pallacanestro e nuoto, così come atletica, pallavolo e tennis) o di ingenti investimenti pubblici e privati nel settore (calcio), tutti elementi di cui sinora il ciclismo è rimasto privo.