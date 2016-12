Quindici corridori per il Team UKYO; c’è anche Nathan Earle

1 Minuti per leggerlo

Con un messaggio sul profilo Facebook della squadra il Team UKYO ufficializza il roster di quindici elementi per la stagione 2017. La formazione giapponese, creata dall’ex pilota di Formula 1 Ukyo Katayama, avrà un’importante anima spagnola: oltre ai confermati Jon Aberasturi, Rodrigo Araque, Salvador Guardiola, Benjamin Prades e Oscar Pujol si aggiungono Egoitz Fernández, vincitore quest’anno di tre prove nel calendario under 23 spagnolo, e Pablo Urtasun, quest’ultimo fresco ritirato e nuovo direttore sportivo del team, per cui aveva gareggiato nel 2015.

La pattuglia giapponese è composta dai confermati Yusuke Hatanaka, Eiichi Irai e Michimasa Nakai a cui si sommano l’ex Aisan Racing Yoshimitsu Hiratsuka, l’ex Amore&Vita Yukinori Hishinuma nonché Takaaki Higuchi, Suguru Tokuda e Tanzo Tukuda, tutti provenienti dal circuito nazionale. Il quindicesimo elemento è di spessore, vale a dire l’australiano Nathan Earle: il ventottenne, lasciato a spasso dalla Drapac, vanta un passato nel World Tour con il Team Sky.

Tra gli altri movimenti di mercato da segnalare il ritorno in patria di Daniel Ginés: lo spagnolo, visto in questa stagione con la D’Amico-Bottecchia, torna tra i dilettanti con la Controplack-Badia.