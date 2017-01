Bay Crits, prime vittorie del 2017 a Valentina Scandolara e Ian Bibby. Cade Ewan

1 Minuti per leggerlo

Primo giorno dell’anno e prime corse dell’anno in Australia dove oggi si è partiti con la prima giornata delle Mitchelton Bay Cycling Classic. Nel criterium disputato su un velocissimo circuito nella città di Geelong, ad imporsi per prima è stata la veronese Valentina Scandolara che da diversi anni ormai non vuole mancare a questo appuntamento: nello sprint finale la Scandolara ha battuto nettamente le compagne di fuga Shannon Malseed e Jessica Allen.

Nella gara maschile disputata poco dopo, va registrata invece la caduta di Caleb Ewan (Orica) nell’ultima curva a soli 200 metri dall’arrivo quando si trovava in testa: la scivolata del talento australiano, apparentemente senza gravi conseguenze, ha lanciato verso il successo il britannico Ian Bibby (JLT Condor) davanti all’australiano Jesse Kerrison e all’altro britannico Matthew Gibson.