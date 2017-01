Marianne Vos svela la nuova maglia della WM3 vincendo a Baal

Il GP Sven Nys di ciclocross a Baal è stata l’occasione per vedere per la prima volta la maglia della WM3 Pro Cycling Team, la nuova formazione di Marianne Vos ed in cui militerà anche la veronese Valentina Scandolara. La divisa nera, con disegnata in verde una cartina della Terra, è già sfrecciata per la prima volta davanti a quella di tutte le altre: siamo certi che non sarà l’ultima volta in questo 2017.