Toon Aerts a Baal la fa in barba a Van Aert: suo il primo cross dell’anno

È un bel vincitore quello che esce dal GP Sven Nys a Baal, un nome interessante al di là dei due soliti noti. Assente Mathieu Van der Poel dopo l’infortunio di Loenhout, un po’ scarico per gran parte della gara Wout Van Aert, è stato oggi Toon Aerts a imporsi nella settima e penultima tappa del DVV Trofee.

All’attacco sin dal primo giro con Tom Meeusen, Aerts si è poi involato in solitaria difendendosi nel finale dal rabbioso ritorno di Van Aert. Il risultato, vittoria per il Campione Europeo con 8″ di vantaggio sul Campione del Mondo. Terzo posto per Michael Vanthourenhout a 13″, quindi Kevin Pauwels a 31″ e Wietse Bosmans a 50″.

Sempre più solida la leadership di WVA nella challenge.

