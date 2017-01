Alexander Kolobnev decide di terminare la carriera agonistica

Con un articolo pubblicato sul proprio sito internet Alexander Kolobnev annuncia il ritiro: il trentacinquenne corridore russo, nell’ultima stagione alla Gazprom-RusVelo, ringrazia i tanti che lo hanno aiutato e supportato nei ventisette anni di carriera, gli ultimi quindici dei quali da professionista. Più che per i successi (otto, fra cui l’edizione inaugurale della Strade Bianche Eroica), il russo è noto per i ripetuti piazzamenti di prestigio nei grandi appuntamenti, come testimoniano due medaglie d’argento ai Campionati del Mondo 2007 e 2008 e il bronzo (ex post) dei Giochi Olimpici di Pechino 2008.