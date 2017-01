Valentina Scandolara vince la Mitchelton Bay Cycling Classic

Ancora un successo per Valentina Scandolara in Australia: la 26enne veronese si è aggiudicata infatti la classifica finale della Mitchelton Bay Cycling Classic diventando la seconda atleta italiana ad iscrivere il proprio nome nell’albo d’oro dopo Giorgia Bronzini nel 2014. In questa terza ed ultima giornata si è corso a Williamstown ed il successo è andato all’australiana Jessica Allen che ha battuto le compagne di fuga Lucy Bechtel ed Ellen Skerritt: Valentina Scandolara (in gara con la selezione Alé Cycling) ha vinto la volata di gruppo per la quarta posizione e ha chiuso la classifica con un totale di 24 punti, 3 in più di Allen.

Tra gli uomini invece Caleb Ewan è riuscito a riscattarsi dopo la sfortunata caduta del primo giorno che gli ha di fatto impedito di difendere i successi del 2015 e 2016: il velocista della Orica-Scott s’è imposto nell’ultima tappa con una lunghissima volata ma la JLT Condor ha fatto buona guardia con Brenton Jones secondo, Matthew Gibson terzo e Ian Bibby quarto. La classifica generale è andata proprio a Ian Bibby che è il primo britannico a conquistare i cosiddetti Bay Crits.