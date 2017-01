105 anni e non sentirli: nuovo record dell’ora per Robert Marchand

Nuova prestazione storica per Robert Marchand: il francese, classe 1911 (sì, avete capito bene), si è cimentato poco fa nel velodromo di Saint Quentin en Yvelines nel tentativo di stabilire il record dell’ora per la categoria riservata agli over 105, graduatoria appositamente creata per l’occasione.

L’impresa è riuscita: Marchand ha infatti pedalato nei sessanta minuti per 22.547 km, cifra che quindi diventa nuovo primato dell’ora della categoria. Il transalpino già detiene il primato per la categoria 100-104 anni: il 31 gennaio 2014 concluse la prestazione pedalando per 26.927 km.