Cylance Pro Cycling, ecco la nuova divisa per la stagione 2017

Nella giornata di ieri la Cylance Pro Cycling, la formazione diretta da Manel Lacambra ed in cui militeranno anche Rachele Barbieri, Rossella Ratto e Marta Tagliaferro, ha presentato la nuova divisa da gara firmata Sugoi: rispetto alla stagione d’esordio 2016, il nero diventerà il colore predominante lasciando poco spazio al verde. Interessante notare come sul fronte della maglia non ci saranno scritte in grande evidenza, un fatto decisamente inusuale.