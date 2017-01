Presentata la UAE Abu Dhabi: maglia bianconera, arriva anche Yousef Mirza

1 Minuti per leggerlo

Negli Emirati Arabi Uniti si è da poco conclusa la presentazione ufficiale della UAE Abu Dhabi, la nuova World Tour che è subentrata alla Lampre-Merida. La maglia della squadra sarà bianca e nera con un paio di elementi che ricordano il paese del team, come ad esempio la bandiera nazionale caratterizzata dai classici colori panarabi (rosso, verde, bianco e rosso).

Tra le novità annunciate nella giornata di oggi, c’è anche l’ingaggio del 28enne corridore locale Yousef Mirza, campione nazionale in carica sia su strada (da ben quattro anni di fila) che a cronometro. Mirza è senza dubbio il miglior corridore del paese e quest’anno si è messo in luce vincendo anche una tappa al Tour de Tunisie. Con l’ingaggio di Mirza, sono adesso 25 i corridori nell’organico della UAE Abu Dhabi per la stagione 2017.