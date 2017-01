CN australiani a cronometro, si confermano Dennis e Garfoot

Risultato-fotocopia del 2016 per i campionati australiani a cronometro, come da tradizione a Buninyong, nello stato di Victoria. Tra gli uomini, Rohan Dennis (BMC) si è confermato campione per il secondo anno di fila, coprendo la distanza di 40,9 km in 50’59”. Una vittoria netta su Luke Durbridge (Orica-Scott), distanziato di 58″, e Ben Dyball (St. George – Merida), a 1’39”.

Anche in campo femminile arriva un bis: a vincere è Katrin Garfoot (Orica – AIS), sulla distanza di 29,3 km, col tempo di 43’05”. Distanziata di ben 55″ Sarah Gillow (FDJ – Futuroscope) e di 1’14” l’atleta di casa Kate Perry.

Curiosità: tra gli under 23 hanno vinto atleti delle stesse squadre. Il titolo maschile è andato a Callum Scotson, quest’anno tra le fila della BMC Development, mentre l’atleta femminile più rapida è stata Alexandra Manly, la più giovane rappresentante dell’Orica-AIS.