Il Gp Francoforte entra nel gruppo ASO per il World Tour

Come già noto, da quest’anno la Rund Um Den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt, una delle più importanti e storiche corse tedesche che si tiene usualmente il 1 maggio dal 1962, entrerà a far parte del World Tour. Per fronteggiare il nuovo impegno, il team organizzativo presieduto da Bernd Moos-Achenbach si avvarrà della collaborazione dell’Amaury Sport Organization, meglio nota come ASO, ossia la società di gestione del Tour de France e di altri importanti eventi sul territorio francese e non solo. Il supporto di ASO sarà nella pianificazione e organizzazione dell’evento, anche a livello promozionale, e rientra in un progetto che vede l’organizzazione francese sempre più ramificata sul territorio tedesco, al fine di riportare in luce il Giro di Germania sotto il nome di Deutschland. Deine Tour (Germania: il tuo Tour) per l’agosto 2018.