Rushlee Buchanan si conferma campionessa neozelandese su strada

La 28enne neozelandese Rushlee Buchanan si è riconfermata campionessa nazionale su strada oggi a Napier: per lei si tratta del quarto titolo in carriera, un record per quanto riguarda la Nuova Zelanda. A giocarsi il successo è stato un terzetto che ha fatto la differenza sull’ascesa di Napier Hill: Rushlee Buchanan, portacolori della Unitedhealthcare, è stata brava a difendersi in salita e nel tratto finale in pianura per poi andare a battere in volata le compagne di fuga. La seconda posizione è andata a Georgia Williams della BePink, terzo posto (a 4″) per la triatleta Kate McIlroy; il titolo Under23 è andato ad Amanda Jamieson che ha tagliato il traguardo in sesta posizione assoluta a 1’05” dalla prime.