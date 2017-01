Tale padre, tale figlio? Thibau Nys campione belga di ciclocross tra gli Allievi

1 Minuti per leggerlo

Per qualche anno potrebbe esserci un altro Nys a battagliare nelle posizioni di vertice delle più importanti gare di ciclocross: oggi a Ostenda il 14enne Thibau Nys, figlio del leggendario Sven, ha vinto infatti il Campionato Nazionale del Belgio di ciclocross nella categoria Allievi Primo Anno proprio davanti agli occhi dei genitori che si sono commossi al traguardo. Thibau è riuscito ad imporsi con un gran finale in cui è riuscito ad allungare su Lennert Belmans, secondo, e su Ward Huybs, terzo: con questa vittoria il piccolo Nys è riuscito a fare meglio del padre che alla stessa età non andò oltre un 11° posto al Campioato Nazionale.