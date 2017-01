Australia, Miles Scotson sorprende i favoriti al Campionato Nazionale

1 Minuti per leggerlo

Una fantastica azione da finisseur, iniziata quando mancavano circa due chilometri al traguardo, ha permesso a Miles Scotson di vincere il Campionato Australiano su strada beffando i principali favoriti per la gara odierna: il neoacquisto della BMC, che compirà 23 anni tra 10 giorni, ha quindi concluso nel migliore dei modi la sua prima settimana con i nuovi colori visto che già si era piazzato quinto nella cronometro.

Dopo una fuga iniziale di otto corridori, l’ultima ascesa del Mount Buninyong ha lasciato in testa alla corsa un gruppo ristretto a 15 corridori ma, quando tutto sembrava pronto per una volata, è arrivata la stoccata vincente di Scotson che gli inseguitori hanno ripreso solo dopo la linea del traguardo: lo sprint per la seconda posizione è stato vinto da Simon Gerrans davanti a Nathan Haas seguiti nell’ordine da Cameron Bayly, Nathan Earle e Travis Meyer, quest’ultimo alla gara conclusiva della sua carriera.