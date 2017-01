Campionato Nazionale di Nuova Zelanda: vince Joseph Cooper

Il 31enne Joseph Cooper si è laureato oggi a Napier campione nazionale di Nuova Zelanda per la seconda volta in carriera: il portacolori della IsoWhey Sports SwissWellness, già vincente nel 2015, ha staccato tutti durante l’ultimo passaggio sulla salita di Napier Hill ed è riuscito a difendere il suo vantaggio nel tratto conclusivo in pianura. Cooper ha tagliato il traguardo con 14″ di vantaggio su Jason Christie mentre a 18″ Dion Smith ha regalato in volata per la terza posizione un drappello di otto unità.