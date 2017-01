Ciclocross: tra le donne titoli nazionali per Vos, Cant e Compton

Numerosi titoli nazionali del ciclocross sono stati assegnati oggi anche in ambito femminile. In Olanda la vittoria è andata ad una sempre più ritrovata Marianne Vos che è riuscita a staccare l’ex compagna di squadra Lucinda Brand, terzo posto invece per una specialista come Sophie De Boer che negli ultimi giorni è stata debilitata dall’influenza: solo quinto posto per l’iridata Thalita De Jong. Per Marianne Vos è il sesto titolo nazionale in carriera.

In Belgio a vincere, come da pronostico, è stata Sanne Cant davanti alla giovane Laura Verdonschot ed a Ellen Van Loy: per lei si tratta dell’ottavo titolo consecutivo in carriera. Un record ancora migliore, però, l’ha stabilito la statunitense Katherine Compton che s’è imposta in patria per il 13° anno di fila: è imbattuta dalla stagione 2004/2005, Amanda Miller e Kaitlin Antonneau possono essere felici del secondo e terzo posto rispettivamente.

Risultati che hanno rispettato i pronostici anche negli altri paesi europei di maggior tradizione. In Francia la vittoria è andata come l’anno scorso a Caroline Mani alle cui spalle si sono piazzate due giovanissime al primo anno nella categoria élite, Juliette Labous e Hélène Clauzel. In Repubblica Ceca invece ha vinto Pavla Havlikova, in Lussemburgo successo scontato di Christine Majerus mentre in Gran Bretagna è andata a segno Nikki Brammeier.