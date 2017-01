Grande spettacolo a Silvelle, Gioele Bertolini Campione Italiano di cross su Marco Aurelio Fontana

1 Minuti per leggerlo

Un finale di gara rusticano, sportellate a ogni curva, e Gioele Bertolini ha infine avuto la meglio su Marco Aurelio Fontana nel Campionato Italiano di Ciclocross a Silvelle di Trebaseleghe. Il valtellinese della Selle Italia-Guerciotti ha mostrato il suo lato più spigoloso in un paio di curve dell’ultimo giro nelle quali ci sono state vere sportellate con il portacolori della Cannondale che ha avuto la peggio (sportivamente parlando).

All’arrivo pochi secondi hanno separato il vincitore (confermato rispetto a 12 mesi fa) Bertolini su Fontana. Terzo posto per Luca Braidot, quarto per suo fratello Daniele, e buon quinto per Stefano Capponi che ha preceduto nell’ordine Cristian Cominelli, Enrico Franzoi e Thomas Paccagnella.

A seguire l’articolo completo