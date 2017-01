Primo titolo australiano su strada per Katrin Garfoot

Ottimo momento di forma per la 35enne australiana Katrin Garfoot che dopo aver conquistato il titolo nazionale a cronometro, oggi ha vinto per la prima volta in carriera quello su strada. Per la Orica-Scott è stata una gara praticamente perfetta con Katrin Garfoon e Amanda Spratt in prima e seconda posizione, mentre Alexandra Manly è stata la migliore al traguardo tra le Under23.

Il primo momento decisivo di questo Campionato Nazionale è avvenuto a circa 35 chilometri dal traguardo quando sulla salita di Mount Buninyong hanno attaccato proprio Katrin Garfoot, Amanda Spratt e Lucy Kennedy che hanno presto guadagnato un minuto sulle prime inseguitrici. La Orica ha fatto valere la propria superiorità numerica in testa alla corsa con Spratt e Garfoot che sono riuscite a staccare la Kennedy attaccando a ripetizione. Alla fine nell’arrivo a due, Garfoot ha avuto la meglio: la Kennedy ha salvato il terzo posto con 1’27” di ritardo, le inseguitrici Malseed, Gillow, Crooks, Corset e Taylor sono arrivate al traguardo con 3’00” di ritardo.