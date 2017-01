Androni, c’è anche Mattia Frapporti: esordio subito in Venezuela

In questa stagione il 22enne Mattia Frapporti correrà al fianco del fratello Marco in maglia Androni Giocattoli: l’esordio ufficiale in gara è previsto già tra pochi giorni in Venezuela alla Vuelta al Táchira, impegnativa gara a tappe che si disputerà dal 13 al 22 gennaio. Mattia Frapporti è reduce da due stagioni alla Unieuro-Wilier: nel 2016 è stato quarto al Trofeo Edil C, settimo nella classifica generale finale del Giro di Serbia ed è stato protagonista al Tour Poyang Lake in Cina, corsa non facente parte del calendario UCI.