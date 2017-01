Debutto stagionale rinviato per Giacomo Nizzolo, alle prese con una tendinite

1 Minuti per leggerlo

Inizio di stagione posticipato per Giacomo Nizzolo: il brianzolo, che avrebbe dovuto cominciare il 2017 agonistico dal Tour de San Juan, è alle prese con una tendinite che lo ha tormentato nelle ultime due settimane, non permettendogli dunque di trovarsi nella forma desiderata. Il campione italiano farà il suo esordio stagionale al Dubai Tour, corsa che lo ha visto grande protagonista nel 2016 quando concluse al secondo posto. Il suo cammino di avvicinamento alle classiche primaverili proseguirà con la Volta ao Algarve, disputata in precedenza dal lombardo nel 2013.