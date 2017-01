Il giovane Alex Peters lascia la Sky e torna alla SEG Racing

Il giovane britannico Alex Peters, 23 anni da compiere il prossimo 31 marzo, lascia il Team Sky con effetto immediato nonostante un contratto valido anche per la stagione 2017: Peters ha deciso di fare ritorno alla SEG Racing Academy, la formazione Continental che l’ha lanciato, citando come motivo alcuni problemi di tipo personale. Nel 2016 Peters si è piazzato sesto alla Japan Cup.

«Di recente ho avuto momenti difficili – spiega Peters – e ho faticato per problemi personali che mi hanno impedito di concentrarmi pienamente sulla squadra e sulla mia carriera ciclistica. Parlando con il team, e con chi mi sta accanto, abbiamo concordato che la scelta migliore era di tornare alla SEG Racing Academy. Sento di fare un passo indietro per poi fare un grande balzo in avanti: ho imparato tantissimo e voglio avere successo come ciclista a lungo termine e ai più alti livelli; non vedo l’oro di continuare il mio sviluppo. Voglio ringraziare tutto il Team Sky per il supporto ricevuto».