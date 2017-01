Marco Aurelio Fontana firma con il Team Bianchi Countervail

Importante novità nel futuro di Marco Aurelio Fontana: dopo 8 anni trascorsi alla Cannondale Factory Racing Team, il titolato biker italiano a partire dal 1° febbraio 2017 sarà un nuovo atleta del Team Bianchi Countervail. Il 32enne brianzolo continuerà a dividere la propria attività tra MTB e Ciclocross: «Sono sempre stato attratto da un brand elegante e cool come Bianchi e visto che nei prossimi anni voglio continuare a fare il “pilota” di bici ho scelto il Team del Reparto Corse perché so che ha il personale ed il materiale adatto da offrirmi per essere al top nelle gare più importanti del pianeta. A Treviglio si sono già dimostrati molto disponibili a lavorare assieme sia dal punto di vista competition che da quello mediatico oltre che nel lanciare uno sguardo alla nuova era del cross country in termini di look. Sono veramente gasato. Allo stesso tempo devo ringraziare Cannondale e tutte le persone che hanno lavorato con me in questi anni perché insieme a loro ho vissuto un’esperienza racing fantastica».