CDM Cross, questi i convocati per la prova di Fiuggi

Mancano tre giorni al ritorno della Coppa del Mondo di ciclocross in Italia; nell’appuntamento di Fiuggi organizzato dall’ASD Romano Scotti il contingente azzurro agli ordini del commissario tecnico Fausto Scotti sarà particolarmente corposo. Il responsabile del settore ha dichiarato: «Nelle mie convocazioni ho cercato di dare spazio a tutte le realtà italiane, portando con me atleti di 25-30 società diverse in una sfida di visibilità mondiale come questa. È un percorso tecnico e delicato, ma con gli Élite abbiamo sicuramente la possibilità di difenderci e conquistare qualche punto. Discorso diverso per le categorie più giovani: tra Junior, Donne ed Under 23 mi aspetto indubbiamente dei risultati».

Questi gli azzurri convocati: nella prova élite maschile gareggeranno Daniele Braidot (C.S. Carabinieri), Luca Braidot (C.S. Carabinieri), Stefano Capponi (Prd Sport Factory Team), Cristian Cominelli (Prd Sport Factory Team), Enrico Franzoi (Wilier Force Squadra Corse), Lorenzo Samparisi (Ktm Selle Smp Alchemist Dama), Nicolas Samparisi (Ktm Selle Smp Alchemist Dama) e Stefano Valdrighi (A.S.D. Cicli Taddei).

Tra gli uomini under 23 toccherà a Michele Bassani (Work Service Liotto), Gioele Bertolini (Centro Sportivo Esercito), Luca Cibrario (Team Pala Fenice), Nadir Colledani (Trentino Cross-Selle Smp), Jakob Dorigoni (Selle Italia Guerciotti), Antonio Folcarelli (Race Mountain Folcarelli), Rudy Molinari (Caprivesi), Moreno Pellizzon (Team Rudy Project), Andrea Pozzato (Wilier Force Squadra Corse), Stefano Sala (Selle Italia Guerciotti), Daniel Smarzaro (Cycberteam ASD) e Manuel Todaro (Team VVF).

Per gli uomini juniores saranno in scena Alberto Brancati (Caprivesi), Lorenzo Calloni (Selle Italia Guerciotti), Federico Ceolin (AST Team Velociraptors), Leonardo Cover (Sportivi Del Ponte), Tommaso Dalla Valle (Ktm Selle Smp Alchemist Dama), Mario Gabriele Di Mattia (Bevilacqua Sport-Cerrano Outdoor), Patrick Favaro (Race Mountain Folcarelli), Filippo Fontana (Trentino Cross-Selle Smp), Giulio Galli (ASD Cicli Taddei), Bruno Marchetti (Melavi’ Focus Bike), Nicola Taffarel (C.S. Libertas Scorze’) e Edoardo Xillo (Selle Italia Guerciotti Elite).

Tra le donne in gara vedremo Alice Maria Arzuffi (Selle Italia Guerciotti), Francesca Baroni (Melavi’ Focus Bike), Alessia Bulleri (Aromitalia-Vaiano-Fondriest), Sara Casasola (Trentino Cross-Selle Smp), Nicole Fede (Cadrezzate-Guerciotti), Eva Lechner (Centro Sportivo Esercito), Silvia Persico (Valcar PBM) e Chiara Teocchi (Bianchi Countervail).