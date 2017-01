Il neozelandese Dion Smith completa l’organico della Wanty-Groupe Gobert

1 Minuti per leggerlo

Il ritiro immediato ed a sorpresa di Lieuwe Westra ha lasciato un posto libero nell’organico della Wanty-Groupe Gobert che la formazione belga di categoria Professional ha rapidamente colmato con l’ingaggio del 23enne neozelandese Dion Smith, recentemente terzo al campionato nazionale su strada. Nel 2016 Smith ha corso con la ONE Pro Cycling con cui ha vinto due corse UCI di categoria 1.2 e si è messo in luce con numerosi piazzamenti interessanti come i quinti posti alla Quattro Giorni di Dunkerque, al Munsterland Giro ed al GP Jef Scherens.