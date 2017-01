Infortunio in allenamento per Fabrice Jeandesboz: da 4 a 6 mesi di stop

1 Minuti per leggerlo

Inizia malissimo il 2017 di Fabrice Jeandesboz e della Direct Énergie: il 32enne scalatore francese è infatti caduto malamente durante un allenamento in Spagna con la squadra ed il risultato dei primi esami medici prevede per lui un lungo stop. Jeandesboz, che è già rientrato in Francia ad Angers dove sarà operato, ha infatti riportato una lussazione dell’anca sinistra e la frattura del cotile dell’anca destra: le prime stime sui tempi di recupero parlano di uno stop che dovrebbe andare dai quattro ai sei mesi con il corridore transalpino che rischia quindi di perdere tutta la prima parte di stagione.