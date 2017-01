Amanda Spratt vince per distacco la prima tappa del Santos Women’s Tour

È iniziato oggi in Australia il Santos Women’s Tour, la versione femminile del Tour Down Under, ed a conquistare la prima tappa è stata l’australiana Amanda Spratt che aveva già palesato un’ottima condizione di forma nelle prime corse australiane del 2017. La 29enne della Orica-Scott è arrivata da sola al traguardo di Meadows dopo aver staccato l’olandese Janneke Ensing sulla salita finale a pochi chilometri dal traguardo: la Ensing, nuovo acquisto della Alé Cipollini, ha tagliato il traguardo in seconda posizione staccata di 19″, al terzo posto s’è piazzata la scalatrice statunitense Katie Hall che ha chiuso con 59″ di ritardo anticipando così di 2″ il grosso del gruppo. La migliore delle italiane, unica nel primo gruppo, è stata Susanna Zorzi che ha chiuso in 15esima posizione.