Jackson Rodríguez vince la 2a tappa della Vuelta al Táchira, maglia a John Nava

Primo timido assaggio di salita alla Vuelta al Táchira con la seconda tappa che ha offerto di nuovo il terreno ideale a chi ha attaccato per anticipare il gruppo. Alla fine sotto la pioggia sono andati via in dodici, diventati poi quattro sulle rampe dell’Alto de Santo Domingo ed infine solo tre per le difficoltà di Luis Diaz: sul traguardo di Borotá ad imporsi è stato il 31enne Jackson Rodríguez, corridore che per ben otto stagioni dal 2008 al 2015 ha corso in Italia con Gianni Savio. Dietro al portacolori della JHS, si sono piazzati John Nava ed il colombiano Luis Largo con il plotone che ha tagliato il traguardo staccato di 2’41”: proprio Nava, grazie agli abbuoni al traguardo e agli sprint intermedi, ha conquistato la maglia di leader della corsa con 1″ di vantaggio su Rodríguez.